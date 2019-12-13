ВТБ с 16 декабря начинает прием заявок и выдачу ипотечных кредитов в рамках новой программы госсубсидирования для жителей Дальнего Востока. Ставка по ней составит 2%, срок кредитования — до 20 лет.

Как уточняется в сообщении банка, оформление ипотечного кредита при условии соответствия заемщика требованиям программы доступно как по стандартному пакету, так и по двум документам, без представления справки о доходах. Заемщиками могут стать семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке (возраст обоих супругов — не старше 35 лет), а также одинокие родители с ребенком не старше 18 лет. Льготный кредит доступен на покупку квартиры в новостройке или приобретение готового жилья у застройщика на территории Дальневосточного федерального округа.

Максимальная сумма кредита — 6 млн рублей при минимальном первоначальном взносе 20% от стоимости недвижимости. Оформить льготную ипотеку можно до 31 декабря 2024 года. Заявку на участие в новой программе можно подать в офисе ВТБ. Рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов в рамках программы не предусмотрено.



В ВТБ указывают, что по итогам 11 месяцев 2019 года объем ипотечных продаж банка составил 589,5 млрд рублей. В рамках программы «Ипотека с господдержкой» за 11 месяцев банк провел более 14 тыс. сделок на 39 млрд рублей. По состоянию на 1 декабря ипотечный портфель ВТБ превысил 1,65 трлн рублей.