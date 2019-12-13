Оператор мобильной связи «Билайн» обновит тарифы на мобильную связь. Соответствующее сообщение получили абоненты оператора.

«16 января 2020 года обновятся цены на услуги связи… Включенные в тариф услуги и размеры пакетов сохранятся, а скидки продолжат действовать», — говорится в сообщении.

По словам представителей операторов, обновление цен коснется архивных тарифов.

«Изменения коснутся ряда устаревших тарифов, профиль потребления клиентов которых уже не соответствует фактическому», — объяснили в пресс-службе.