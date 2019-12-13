Сокращение отложенных покупок валюты в счет расходования средств ФНБ вряд ли возможно, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

В начале декабря в Минфине сообщили, что с ЦБ обсуждается сокращение отложенных покупок на рынке валюты за счет трат из Фонда национального благосостояния.

«Мы обсуждали этот вопрос. Но, на наш взгляд, какого-то автоматического неттинга или взаимозачета наших отложенных покупок с такими расходами Минфина — вряд ли это возможно», — сказала Набиуллина.

Она отметила, что отложенные покупки ЦБ абсолютно равномерны, а «расходы Минфина, скорее всего, не будут такими равномерными».