Средневзвешенная доходность от инвестирования пенсионных средств в негосударственные пенсионные фонды за девять месяцев 2019 года выросла на 8,3 процентного пункта и составила 10,1% годовых, по пенсионным резервам — на 3,9 п. п., до 8,2% годовых. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Центрального банка.

«Росту доходности НПФ способствовала благоприятная конъюнктура рынка долговых инструментов на фоне увеличения доли вложений в облигации. Позитивное влияние оказал и стабильный рост рынка акций. Положительную доходность пенсионных накоплений по итогам девяти месяцев показали все 33 НПФ, работающих по обязательному пенсионному страхованию, пенсионных резервов – 44 из 47 фондов, работающих по негосударственному пенсионному обеспечению», — говорится в сообщении.

Пенсионные средства ПФР и НПФ на конец III квартала 2019 года превысили 6 трлн рублей. Инвестиционный портфель пенсионных средств НПФ за отчетный период достиг 4,2 трлн рублей, из которых 2,8 трлн приходится на пенсионные накопления. Отмечается сохранение тренда на снижение доли акций и увеличение доли корпоративных облигаций в инвестиционных портфелях НПФ.