Временная администрация, назначенная Центробанком в компанию «КРК-Страхование», в ходе осуществления своих функций нашла в действиях руководства и собственников страховщика, а также третьих лиц признаки вывода активов, следует из сообщения пресс-службы регулятора.

Напомним, 9 августа этого года было объявлено о приостановлении действия страховых лицензий компании, а неделю спустя лицензии «КРК-Страхования» были отозваны. ЦБ при приостановке лицензий указывал на неисполнение страховой компанией его предписания надлежащим образом в части несоответствия размера уставного капитала и величины собственных средств, а позже пояснял, что лицензии отзываются в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для их приостановки.

«Приказами Банка России от 8 августа 2019 года № ОД-1839 и № ОД-1840 назначена временная администрация ООО «КРК-Страхование» и приостановлено действие лицензий на осуществление страхования. В связи с воспрепятствованием руководством общества выполнению функций временной администрации приказами Банка России от 15 августа 2019 года № ОД-1879 и № ОД-1883 у общества отозваны лицензии и приостановлены полномочия исполнительных органов», — отмечается в пятничном сообщении.

Временной администрацией установлены обстоятельства, которые дают основания полагать наличие в действиях руководства и собственников страховой компании, а также третьих лиц признаков противоправных деяний, направленных на вывод активов, в том числе посредством сделок с ценными бумагами, транспортными средствами и недвижимым имуществом, уточняют в ЦБ.

Арбитражный суд Москвы 2 декабря 2019 года принял решение о признании страховщика несостоятельным (банкротом). Конкурсным управляющим утверждено Агентство по страхованию вкладов.



В ЦБ подчеркивают, что информация об операциях «КРК-Страхования», имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена в Генеральную прокуратуру и следственный департамент МВД России.