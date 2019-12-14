Мужчины чаще женщин страхуются от смертельно опасных заболеваний (СОЗ: онкология, сердечно-сосудистые и другие). Таковы данные исследования страховой компании «Согласие-Вита».



«Мужчины покупают полисы СОЗ чаще женщин (57% против 43% в среднем по всем возрастным категориям), при этом в категории старше 45 лет доля застрахованных мужчин намного больше — их число в 2,5 раза выше, чем женщин того же возраста», — отмечается в сообщении.



Две трети страхователей (66%) — люди в возрасте 30—45 лет. На долю младшего поколения (18—30 лет) приходится 22% от общего числа заключенных договоров. Лица старше 45 лет реже представителей других возрастных категорий заключают договоры страхования от СОЗ — их всего 12%.