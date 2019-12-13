Российские фондовые индексы завершили торговую сессию пятницы ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 0,46% и составил 2 996,63 пункта. Индекс РТС вырос на 0,3% до отметки 1 501,42.

Бумаги Московской биржи подорожали на 0,8%, Сбербанка — на 0,07%, «Газпрома» — снизились на 0,39%, «ЛУКОЙЛа» — подросли на 0,52%, «АЛРОСы» — на 0,37%.



«Российский фондовый рынок закрывает пятницу повышением. Эта неделя оказалась нетипично оптимистичной даже для позитивного отечественного рынка капитала. Индекс Мосбиржи за неделю вырос почти на 2%, повторно протестировав рубеж в 3 000 пунктов. Индекс РТС поднялся на 3,8%, пробив 1 500 пунктов — максимум за шесть лет. Если вы и ждали «Кристмасс-ралли», то это, похоже, оно. И наступающий понедельник российские фондовые индексы снова проведут в «зеленом», влегкую снова прибавив от 0,25% до 1%», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

