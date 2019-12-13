Рубль завершил основную валютную сессию пятницы ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск вырос на 6 копеек к предыдущему закрытию, до 62,9 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 46,5 тыс. сделок на сумму порядка 3,1 млрд долларов, диапазон котировок составил 62,15—62,95 рубля за доллар.

Курс евро на 19:00 мск составил 70,05 рубля, поднявшись на 10 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 11,8 тыс. сделок примерно на 692 млн евро по курсам от 69,48 до 70,26 рубля за евро.

«После того как Центробанк России прогнозируемо понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 6,25% годовых, рубль перестал бурно дорожать. Доллар к вечеру торгуется по 62,85 рубля и слегка корректируется вверх. Евро подрастает к 69,99 рубля, возвращаясь тем самым к своим привычным отметкам. 16 декабря доллар способен стабилизироваться в границах 62,8—63,5 рубля, здесь явно потребуется коррекция, несмотря на высокие сырьевые цены. Мы отлично помним, что избыточно крепкий «россиянин» — это стресс и для внутренних производителей, и для экспортеров», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.