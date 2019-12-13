ОТП Банк предлагает своим клиентам оформить карту «Большой кешбэк» на акционных условиях. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

Чтобы не платить ежемесячную комиссию по карте, нужно будет регулярно совершать покупки по карте в размере не менее 15 тыс. рублей. Условие сохранится до конца срока действия карты. Акция проходит в период со 2 декабря 2019 года по 2 марта 2020-го.

Карта позволяет получать кешбэк до 7% в одной из категорий: «Супермаркеты», «Рестораны и развлечения», «Шопинг», «АЗС и автосервис», «Путешествия» и «Все для ремонта».

Оформить карту можно как онлайн на сайте банка с доставкой курьером, так и в одном из офисов ОТП Банка. Для этого понадобится только паспорт.