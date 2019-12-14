Правительство РФ на заседании в четверг утвердило исполнение федерального бюджета за девять месяцев текущего года, сообщается на сайте Кабмина.

«Утвердить отчет об исполнении федерального бюджета за девять месяцев 2019 года и направить его в Государственную думу, Совет Федерации и Счетную палату Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Также Кабмин поручил Минфину провести анализ реализации мер по обеспечению равномерного и эффективного расходования средств федерального бюджета в 2019 году и представить в правительство предложения по его совершенствованию.

Ранее Минфин России сообщал, что федеральный бюджет РФ в январе — сентябре 2019 года исполнен с профицитом в 2,987 трлн рублей.

Бюджет РФ на 2019 год изначально был утвержден с профицитом в 1,8% ВВП, однако в июле были приняты поправки, предусматривающие его снижение до 1,7% ВВП. В начале декабря президент РФ Владимир Путин подписал еще одни поправки в главный финансовый документ страны, согласно которым профицит составит 1,4% ВВП, или 1,48 трлн рублей.