Треть россиян планирует потратить на подготовку к Новому году не более 10 тыс. рублей, а 28% граждан — не более 15 тыс. рублей, говорится в исследовании компании MoneyMan, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Компания проводила опрос совершеннолетних граждан РФ о размере планируемых затрат на подготовку к новогодним праздникам, которые включают в себя траты на оформление новогоднего стола, подарки, а также декор и украшения для создания праздничного настроения.

«В бюджет до 5 тысяч рублей планируют уложиться 9% опрошенных. Около 33% потратят на праздник до 10 тысяч рублей. А 28% участников опроса запланировали на эти мероприятия до 15 тысяч рублей», — сообщили аналитики.

Отмечается, что в 20 тыс. рублей хотят уложиться 10% опрошенных, а в бюджет до 25 тыс. рублей — 7%. При этом 10% респондентов намерены потратить более 25 тыс. рублей.

Однако есть и те, кто совсем не собирается выделять деньги на новогодние хлопоты. По данным компании, около 3% россиян совсем вычеркнули эту статью расходов из своего декабрьского бюджета.