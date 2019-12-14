Рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило Национальному Резервному Банку долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте до «B2» с «B3» и изменило прогноз по рейтингам со «стабильного» на «позитивный». Базовая оценка кредитоспособности банка подтверждена на уровне «b3», а скорректированная базовая оценка кредитоспособности повышена до «b2» с «b3». Полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства.

Рейтинговое действие предпринято вслед за раскрытием ранее в декабре информации о приобретении Государственной Транспортной Лизинговой Компанией и Евразийским банком развития долей в НРБ в размере 78,19% и 18,68% соответственно, указано в сообщении.

Как поясняется, подтверждение базовой оценки кредитоспособности банка на уровне «b3» отражает низкий уровень диверсификации его бизнеса и отсутствие ясности относительно его будущей бизнес-стратегии. В настоящий момент объемы бизнеса банка ограничиваются небольшим количеством ссуд и инвестиций. В Moody's полагают, что стратегия банка будет существенно пересмотрена после вхождения в его капитал новых акционеров, но развитие новой бизнес-модели, согласованной с моделями развития и задачами организаций-акционеров, и приобретение новых компетенций могут оказаться непростым и длительным процессом.

Базовая оценка кредитоспособности поддерживается очень высоким уровнем достаточности капитала НРБ и его показателей ликвидности, что во многом стало результатом существенного снижения долговой нагрузки банка в течение нескольких лет подряд. В противовес этим преимуществам отмечается, в частности, слабое качество активов банка. Также в релизе говорится об убыточности деятельности НРБ до недавнего времени, что размывало его капитальную базу. Moody's ожидает, что новые акционеры примут ряд мер для расчистки баланса НРБ и улучшения результатов его деятельности за счет увеличения объемов бизнеса, однако для достижения видимых результатов может понадобиться от 12 до 18 месяцев.

Повышение долгосрочных депозитных рейтингов и скорректированной базовой оценки кредитоспособности банка отражает мнение Moody's об умеренной вероятности оказания поддержки банку новым контролирующим акционером — ГТЛК. Как дают понять в агентстве, одним из аргументов в пользу этого является возможная подгонка бизнеса банка под ключевой бизнес ГТЛК; следующие 12—18 месяцев должны дать больше ясности относительно актуальности этого фактора.



«Позитивный» прогноз по долгосрочным депозитным рейтингам связан с ожиданиями Moody's, что качество активов и финансовые результаты деятельности НРБ, вероятно, улучшатся с течением времени, поскольку новый акционер поможет банку генерировать новый бизнес, что сделает бизнес-модель банка более диверсифицированной и устойчивой.