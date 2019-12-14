Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, обязывающий торговые площадки-агрегаторы принимать к оплате национальные платежные карты «Мир» и предусматривающий поэтапное снижение порога выручки для введения такой обязанности, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Сейчас расчеты с помощью карты «Мир» обязательны для продавцов и исполнителей, у которых выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год превышает 40 млн рублей. Законопроект включает с 31 декабря 2019 года владельцев агрегаторов в круг субъектов предпринимательской деятельности, обязанных принимать к оплате карты «Мир».

Одновременно предусматривается поэтапное снижение порога выручки, выше которого продавцы, исполнители и владельцы агрегаторов должны обеспечить потребителям возможность рассчитываться с помощью карт «Мир». Этот порог с 1 сентября 2020 года снижается до 30 млн рублей, с 1 января 2021-го — до 20 млн.

«Принятие законопроекта будет стимулировать дальнейшее расширение инфраструктуры приема национальных платежных инструментов и развитие безналичных расчетов, в том числе через сеть Интернет, повышение прозрачности сегмента дистанционной торговли, создаст условия для повышения уровня защищенности прав потребителей товаров и услуг», — считает правительство. При этом оно обращает внимание, что на сегодняшний день многие торгово-сервисные предприятия с годовым оборотом от 20 млн рублей уже принимают к оплате карты «Мир».

Безналичные платежи сейчас составляют более 60% всех платежей, а граждане «охотнее оплачивают товары, работы и услуги с помощью безналичных форм оплаты», отмечают разработчики проекта. У тех же торгово-сервисных предприятий, которые до этого не принимали карты «Мир», по оценке Кабмина, возникнут новые расходы в размере от 0,5% до 1,8% от карточного оборота, но при этом вырастет оборот и снизятся затраты на инкассацию.

Правительство также обращает внимание, что масштабный теневой рынок, связанный с продажей контрафактной продукции (в том числе нелегально импортируемой), существует в значительной мере за счет организаций с небольшим оборотом (часто предприятий-однодневок), использующих лишь наличную форму оплаты. Чаще всего такая продукция реализуется через Интернет. В случае принятия законопроекта такие недобросовестные участники рынка «будут поставлены перед необходимостью либо изменения модели ведения бизнеса, либо ухода с рынка», считает Кабмин.