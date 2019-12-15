Фонд «Росконгресс» и Катарское агентство поощрения инвестиций на полях Дохийского форума подписали соглашение о создании совместной рабочей группы по координации инвестиционной деятельности и деловых проектов.

«Создание рабочей группы позволит обмениваться информацией по перспективным инвестиционным проектам двух стран, аналитической, статистической и правовой информацией, оказывать взаимную поддержку по выходу компаний на российские и катарские рынки», — сказал председатель правления «Росконгресса» Александр Стуглев.

По его словам, планируется привлекать инвесторов к поддержке и продвижению проектов в приоритетных направлениях: банковском и страховом секторах, создании инфраструктуры, энергетике, спорте и туризме.

Глава Катарского агентства поощрения инвестиций Али аль-Валид аль-Тани назвал соглашение с «Росконгрессом» важным шагом. Он считает, что эта договоренность «поможет активизировать совместную работу по воплощению взаимовыгодных инвестиционных проектов».

Кроме того, участники сессии Петербургского международного экономического форума на конференции в Дохе заявили о желании создать венчурный фонд для инвестирования в бизнес-приоритетные инновационные компании при поддержке «Росконгресса». Как считают в «Росконгрессе», создание венчурного фонда поможет вывести российские стартапы на международный рынок и распространить российские технологии.