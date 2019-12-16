Активы Невского Банка (лишился лицензии из-за кражи из него денежных средств и ценных бумаг на 3 млрд рублей) на 1 ноября составляли 2,25 млрд рублей, пишет «Коммерсант» . На 1 ноября 2019 года в кассе и банкоматах банка было лишь 210 млн рублей, ценных бумаг — на 1,5 млн рублей. На таком уровне они находятся с конца 2017 года.

Ранее в пресс-релизе регулятора было сказано, что банк утратил весь капитал из-за необходимости создавать резервы по похищенным активам. Преступление совершено «неустановленными лицами» в начале декабря. Преступники украли наличность и ценные бумаги на сумму более 3 млрд рублей. По данным ЦБ, рост активов банка, как и преступление, мог произойти в первой декаде декабря.

​ЦБ отозвал лицензии у двух банков Без лицензий остались Невский Банк (регистрационный номер 1068, Санкт-Петербург) и Кранбанк (регистрационный номер 2271, Иваново).

Эксперты полагают, что для появления ликвидных средств, превышающих активы Невского Банка, потребовалось не только перевести все возможные активы в наличность, но также привлечь дополнительные средства. По их словам, ликвидных активов у банка на 1 ноября было всего на 1,7 млрд рублей. На внебалансовых счетах могло находиться имущество, принятое в обеспечение по размещенным банком средствам на сумму 576 млн рублей. Но даже если имущество в залоге было заменено заемщиком на ликвидные активы, то у банка могла появиться наличность на 2,3 млрд рублей, считают эксперты. Также разница между суммой похищенных средств и активами банка могла возникнуть в результате того, что значительная сумма наличных и ценных бумаг появилась на балансе банка после 1 декабря, например, за счет средств, пришедших на счета клиентов банка, предполагают эксперты.

В ЦБ согласны с этими гипотезами. По данным регулятора, Невский Банк перевел в наличные большую часть активов. «В дополнение накануне хищения банк нарастил привлеченные средства, — уточнили в ЦБ. — Предстоит установить, не было ли это сделано «схемным» образом».