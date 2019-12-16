Минфин не согласился создать паритет для развития классического негосударственного обеспечения (НПО) и своего продукта — гарантированного пенсионного плана (ГПП) — за счет эквивалентных налоговых льгот, пишут «Известия» . Такой вывод можно сделать из письма за подписью замминистра финансов Алексея Моисеева в ответ на предложения СРО НАПФ, которая инициировала преференции для участников НПО.

Осенью первый зампред ЦБ Сергей Швецов и группа депутатов заявили о том, что планируют развивать классическое НПО параллельно с ГПП. Свои предложения по развитию негосударственной пенсии заинтересованным ведомствам направляли обе СРО — и НАПФ, и АНПФ.

Как указывалось в финансово-экономическом обосновании к проекту закона, ради налоговых льгот финансовое ведомство готово пойти на выпадающие доходы бюджета в размере около 13 млрд рублей. Предложения НАПФ, по оценке самой СРО, максимально обошлись бы бюджету примерно в те же 13 млрд рублей, рассказали в ассоциации. Однако Минфин не поддержал не только софинансирование, но и ни одно из налоговых предложений НАПФ. Прежде всего идею повышения предельной суммы для налогового вычета с 120 тыс. до 400 тыс. рублей.

Минфин также не поддерживает и идею об освобождении от налога на доходы физлиц выплат по договорам НПО.

Минфин против новых налоговых послаблений по взносам на НПО Министерство ответило на предложение Национальной ассоциации НПФ (НАПФ) и Ассоциации НПФ (АНПФ).

По мнению экспертов и участников рынка, подобный подход создает конкурентное преимущество для ГПП. Это же опасение содержится в проекте позиции РССП по новому продукту. Работодатели опасаются даже возникновения арбитража между двумя системами. Более того, представители РССП полагают, что из-за более выгодных условий ГПП может подорвать существующую систему негосударственных пенсий. Как считают эксперты, Минфин не желает унифицировать условия для НПО и ГПП, пытаясь разграничить эти два продукта. Иначе в гарантированном плане, в принципе не будет существенных отличий. Так, у ГПП преимуществом являются налоговые льготы, а у НПО — гибкость и индивидуальный подход, поясняют эксперты.

Пресс-служба Минфина сообщила, что законопроекты о ГПП разработаны для совершенствования негосударственного пенсионного обеспечения и предусматривают возможность граждан накапливать на негосударственную пенсию в рамках гарантированного пенсионного плана. Предложения, поступившие в ведомство в рамках публичного обсуждения законопроектов, в настоящее время прорабатываются. В пресс-службе ЦБ сообщили, что предметно анализировать параметры ГПП и их соотношения с остальным НПО целесообразно после доработки законопроекта о гарантированном пенсионном продукте по итогам общественного обсуждения.