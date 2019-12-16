Создание государственного интегратора на базе «Сколково», которое поручил проработать председатель правительства Дмитрий Медведев, замедлит развитие цифровой экономики и лишит частные компании необходимого финансирования, уверены участники рынка. Об этом сообщает РБК . Исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев направил 11 декабря письмо Медведеву, вице-премьеру Максиму Акимову и председателю фонда «Сколково» Аркадию Дворковичу.

В начале декабря сообщалось, что Медведев поручил Дворковичу и Акимову проработать и доложить предложения о создании в технопарке «Сколково» государственного интегратора, который будет создавать комплексные отраслевые IT-решения и продвигать их среди заказчиков.

Участники рынка опасаются, что госинтегратор лишит частные компании заказов со стороны государства, недофинансирование не позволит компании создавать новые отечественные продукты и развивать рынок. Также госинтегратор, который будет обеспечен заказами со стороны ведомств, сможет предложить специалистам большие зарплаты, чем частный бизнес, а в условиях отсутствия конкуренции у них не будет стимула развиваться профессионально.

Если существующие IT-компании с госучастием не справляются с задачей импортозамещения и цифровизации, то зачем создавать еще одну, тем более что в мире нет примеров успешного госинтегратора, пишет Комлев. Участники рынка призвали правительство прислушаться к мнению профессионального сообщества и не поддерживать идею.