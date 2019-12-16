Компания «Россети» апробировала блокчейн, сообщают «Известия» . Энергетикам и их клиентам блокчейн нужен, чтобы иметь четкое представление о потребленных мощностях и плате за них, что исключает манипуляции с информацией на всех уровнях и в перспективе может привести к снижению тарифов на нее.

В феврале этого года «Россети» начали эксперимент по внедрению блокчейна: пилотными площадками стали Екатеринбург и Калининград. По словам руководителя проектного офиса «Россети Урал» Александра Садова, эксперимент был признан успешным.

Защищенные технологией блокчейн данные — веский аргумент в спорах между абонентами и сбытовыми компаниями о том, сколько было потреблено электричества и сколько за это следует заплатить, объяснил Садов. То же самое касается и передачи данных о потребленной электроэнергии от сбытовых компаний к сетевым. Наконец, прозрачность и неизменяемость передаваемых в блокчейн данных гарантируют справедливость расчетов между жильцами многоквартирных домов и управляющими компаниями за электричество, потребляемое при эксплуатации общедомового имущества.

По словам экспертов, пока использование блокчейна само по себе не приносит экономии по сравнению с использованием традиционных баз данных. Но когда блокчейн станет полноценным доверительным инструментом, экономия станет «кратной». Также технология предусматривает такой инструмент, как смарт-контракт, что позволяет абоненту моментально менять энерготариф. А поставщику электроэнергии не позволяет менять расценки без предупреждения, задним числом.