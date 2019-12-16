Рубль начал торговую сессию понедельника разнонаправленным движением по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар дешевел на 13 копеек по сравнению с закрытием предыдущих торгов, а евро дорожал на 1 копейку. На 10:14 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 62,76 рубля (минус 14 копеек). Курс евро на 10:14 мск равнялся 69,96 рубля (плюс 4 копейки).

Как комментировала перед открытием торгов заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова, рубль в понедельник может на открытии показать разнонаправленную динамику. Прогноз по курсу доллара сохраняется в 62,5—63,7 рубля, а по курсу евро — в 69,2—70,8 рубля.

«Традиционное в конце года увеличение ликвидности в российской финансовой системе и рост покупки валюты перед длинными праздниками должны увести пару доллар/рубль на более высокие уровни. Первым сопротивлением для пары является район 63,7 рубля за доллар», — прогнозировал аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.