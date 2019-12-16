Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию краудлендинговую платформу «СберКредо», которая позволяет компаниям малого и микробизнеса получить финансирование от физических лиц и институциональных инвесторов. Об этом в понедельник объявили в Сбербанке.

Чтобы зарегистрироваться в качестве заемщика, необходимо иметь аккаунт в системе интернет-банкинга для юридических лиц «Сбербанк Бизнес Онлайн». Компании проходят проверки и скоринг. Только те заемщики, которые получили положительный результат, имеют возможность привлечь инвестиции на развитие бизнеса в короткие сроки и без залога. Инвесторы получают доступ к собранной из открытых источников информации о компаниях, прошедших проверку, и тем самым минимизируют время на самостоятельный поиск информации и оценку рисков. Оператором платформы является ООО «Технологии кредитования» — дочернее общество банка.

Стать инвестором на краудлендинговой платформе «СберКредо» может резидент России старше 25 лет со счетом в Сбербанке.

«Мы стремились сделать платформу как можно более демократичной и простой в использовании для физических лиц, — подчеркивает заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. — Именно поэтому минимальная сумма инвестирования составляет всего 5 тысяч рублей, что доступно всем и важно с точки зрения диверсификации рисков. Кроме того, на начальном этапе для снижения рисков максимальная сумма инвестирования в одну компанию будет ограничена 20 тысячами рублей. В ближайшем будущем мы увеличим лимит максимальной суммы инвестирования до 1 миллиона рублей».

Инвесторы могут вкладывать средства в неограниченное количество проектов сроком до шести месяцев. Доходность может составить до 20% годовых, с дохода необходимо платить НДФЛ.

В 2020 году будет доступно портфельное инвестирование, при котором инвестиции разбиваются на мелкие суммы и распределяются на несколько займов.



«В инвестировании заемщиков может принимать участие ООО «МКК «Выдающиеся кредиты» — дочернее общество банка», — указано в релизе.

