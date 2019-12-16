• Граждане России тратят на покупку продуктов питания 30,2% своего бюджета. Это меньше, чем в Румынии и на Украине, но втрое больше, чем в среднем в европейских странах. Таковы данные исследования компании «РИА Рейтинг» по расходам на питание в 40 странах. Эксперты также подсчитали, сколько в разных странах тратят на вредные привычки, общепит и досуг. В России эти траты находятся на среднем уровне: на алкоголь и табак уходит около 3% бюджета, на кафе и гостиницы — 3,5%, на досуг — 7,7%.



• Минфин не согласился создать паритет для развития классического негосударственного обеспечения (НПО) и своего продукта — гарантированного пенсионного плана (ГПП) — за счет эквивалентных налоговых льгот. Такой вывод можно сделать из письма за подписью замминистра финансов Алексея Моисеева в ответ на предложения СРО НАПФ, которая инициировала преференции для участников НПО. Минфин также не поддерживает и идею об освобождении от налога на доходы физлиц выплаты по договорам НПО.

• Россиянам, проживающим в аварийных и ветхих домах, хотят разрешить переселяться за счет ипотеки. Такую поправку к законопроекту правительства «О внесении изменений в Жилищный кодекс» подготовили в комитете Госдумы по бюджету. Проект будет в ближайшее время рассмотрен во втором чтении, сейчас он прорабатывается профильным комитетом. В тексте отмечается: сегодня в аварийном жилье вынужденно живут преимущественно малоимущие граждане. Поэтому массовое предоставление им ипотечных кредитов на общих условиях исключено.



• Правительство предложило в два раза снизить порог выручки, при достижении которого магазин, кафе или таксопарк обязаны дать клиенту возможность расплатиться картой, и распространить требование по приему карт на интернет-магазины и сайты-агрегаторы. Порог по годовой выручке торгово-сервисного предприятия (сейчас 40 млн рублей) планируется снизить до 30 млн рублей за предшествующий год с 1 сентября 2020 года и до 20 млн — с 1 января 2021 года. Проект поправок об этом в закон «О защите прав потребителей» правительство внесло в Госдуму. Закон говорит о необходимости предоставить клиенту право расплатиться картой «Мир», но фактически норма регулирует прием всех распространенных карт.