Тинькофф Банк и Росбанк привлечены к административной ответственности за нарушение требований федерального закона «О кредитных историях», свидетельствует информация на сайте Центробанка.

Постановление в отношении Росбанка от 22 ноября этого года вступило в силу 13 декабря, а два постановления от той же даты в отношении Тинькофф Банка — 14 декабря.

Во всех случаях банки привлечены к ответственности по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), распространяющейся на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет.

Обоим банкам назначены штрафы. По указанной статье КоАП штраф для юридических лиц может составлять от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

ЦБ уже не в первый раз за несколько прошедших месяцев привлекает эти банки к административной ответственности за нарушения при работе с кредитными историями.



Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.