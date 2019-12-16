Банк «Авангард» уменьшил ставки по рублевым вкладам на 0,25 процентного пункта.

«Базовый» с выплатой процентов в конце срока (на один, три, шесть месяцев и один год) привлекается под 4,5—5%, а с ежемесячной выплатой процентов (на три, шесть месяцев и один год) — под 4,5—4,75% годовых.

«Базовый — Интернет» с выплатой процентов в конце срока (на десять, 20 дней, один, три, шесть месяцев и один год) можно оформить под 3,25—5%, а с ежемесячной выплатой процентов (на три, шесть месяцев и один год) — под 4,5—4,75% годовых.

Доходность вклада «Мультивалютный — Интернет» с выплатой процентов в конце срока (на 20 дней, один, три, шесть месяцев и один год) составляет в рублях 3,5—4,5%, а с ежемесячной выплатой процентов (на три, шесть месяцев и один год) — 4—4,25% годовых.



Сумма первоначального взноса по вкладам — от 10 тыс. рублей. Пополнение не предусмотрено.