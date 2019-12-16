РНКБ собирается открывать банковские отделения, совмещенные с салонами красоты и кофейнями, сообщил председатель совета директоров кредитной организации Михаил Якунин журналистам. Также планируется открытие ипотечных офисов нового формата.

«Сейчас мы планируем запустить офис с кофейней, также хотим запустить ипотечные офисы, где можно (выбрать. — Прим. ред.) от квартиры до отделочных материалов», — сообщил Михаил Якунин.

Летом РНКБ объявил об открытии первых отделений, совмещенных с картинными галереями. В банковских офисах можно купить произведения местных художников.