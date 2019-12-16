Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит с 2020 года в России электронные трудовые книжки, но не отменяет при этом возможность использования документа в бумажном виде. Закон вступит в силу с 1 января.

Закон дает работодателям возможность в электронном виде собирать информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника, в том числе о занимаемых должностях, переводах на другую работу, увольнении и прекращении трудового договора. Эти данные работодатель будет ежемесячно передавать в информационную систему Пенсионного фонда России (ПФР).

Работники будут вправе запрашивать у своего работодателя данные о своей трудовой деятельности как на бумажном носителе, так и в электронном формате. Эти сведения также можно будет получать в МФЦ, ПФР и с использованием портала «Госуслуги».

Совфед одобрил закон о введении с 2020 года в России электронных трудовых книжек С 2021 года для тех, кто впервые вступает в трудовые отношения, будут вестись только электронные книжки.

Если сведения о трудовой деятельности работника указаны неверно, то работодатель по письменному заявлению сотрудника обязан исправить или дополнить эту информацию, направив ее затем в ПФР. Кроме того, работодатели должны будут до конца июня 2020 года проинформировать сотрудников о введении электронных трудовых книжек, а также о праве работника посредством письменного заявления сделать выбор между бумажным и электронным носителем.

В течение 2020 года работники смогут отказаться от получения электронных трудовых книжек в пользу бумажных документов путем подачи работодателю соответствующего заявления. С 2021 года для тех, кто впервые вступает в трудовые отношения, будут вестись только электронные книжки.