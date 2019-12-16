Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает правильным ввести общественный контроль за качеством работы медицинских страховых компаний.

«Нужно учесть все риски наделения страховых компаний возможностями медиаторов, и речь здесь идет не о дополнительных полномочиях компаний, а о повышении их ответственности, в том числе за качество оказываемых медицинских услуг», — сказала сенатор, выступая в понедельник на заседании Совета законодателей РФ.

Предлагается рассмотреть возможность «введения общественного контроля за деятельностью медицинских страховых компаний». Матвиенко полагает, что не только государство, но и граждане, некоммерческие организации должны быть вовлечены в сферу контроля за оказанием качественных медицинских услуг гражданам.

Она также напомнила, что страховые компании планируют открыть медицинские офисы по защите прав застрахованных в каждом регионе. «Эта мера заложена в национальном проекте», — подчеркнула спикер.

Матвиенко также высказалась за упрощение системы контроля гражданами по прохождению их жалобы в разных инстанциях: «чтобы человек мог в Интернете отслеживать, на каком этапе находится его жалоба, и, например, за три дня получать ответ». Парламентарий подчеркнула, что, когда речь идет о цифровых технологиях, надо понимать, что их цель — улучшить качество жизни человека.

Матвиенко пообещала, что сенаторы готовы дать зеленый свет, продвигать все инициативы, касающиеся развития здравоохранения в РФ.