Крупнейшему крымскому банку РНКБ потребуется 20—25 млрд рублей дополнительного капитала до 2024 года на реализацию национального проекта «Доступное жилье», сообщил председатель совета директоров РНКБ Михаил Якунин журналистам.



«Мы смотрели, что программа по строительству жилья потребует порядка 75 миллиардов финансирования <...> чтобы эту программу реализовать, необходимо с точки зрения капитала порядка 20—25 миллиардов рублей», — сказал Якунин. Он уточнил, что эта сумма нужна банку совокупно до 2024 года.

«В целом ликвидность, которая нужна банку под развитие и которую можно привлекать всеми способами, из всех источников, — это и депозиты, и остатки на счетах юридических лиц и физических лиц, и аукционы, которые проводит Казначейство <...> мы оцениваем потребность порядка 60 миллиардов дополнительно в ближайшие год-полтора», — объяснил глава банка.