Суммарная задолженность по заработной плате на 1 декабря 2019 года по сравнению с 1 ноября увеличилась на 269,3 млн рублей (на 10,2%) и составила 2,9 трлн рублей. Об этом говорится в сообщении Росстата.

Из общей суммы невыплаченной зарплаты на долги, образовавшиеся в текущем году, приходится 1,6 трлн рублей (58,3%), в 2018 году — 578,3 млн рублей (19,9%), в 2017 году и ранее — 635,2 млн рублей (21,8%).

Среди тех, кому не выплатили зарплату в полном объеме, 38% — работники обрабатывающих производств, 20% — сферы строительства, 15% — добычи полезных ископаемых, 8% — сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовки, 6% — транспорта.

По состоянию на 1 декабря задолженность по заработной плате имели менее 1% работников обследуемых организаций.