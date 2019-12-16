Банк «Ренессанс Кредит» обновил версии своего мобильного приложения для Android и iOS. Изменения в первую очередь коснулись информационной составляющей сервиса, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Для удобства пользователей блок быстрых платежей теперь размещен на главной странице. В данном разделе собраны наиболее популярные функции: очередной платеж, налоги/штрафы/ЖКХ, перевод на счет в «Ренессанс Кредит» с карты другого банка, пополнение баланса мобильного телефона», — говорится в релизе.

Как уточняют в банке, теперь решение по заявке на кредит можно получить прямо в приложении. Кроме того, в приложении реализован функционал по моментальному зачислению средств при переводах с карт сторонних банков на кредитные счета в «Ренессанс Кредите».

Также расширен перечень компаний, чьи услуги клиенты могут оплачивать в мобильном банке.

Обновленные версии мобильного банка уже доступны для скачивания в Play Market и App Store.