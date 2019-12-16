Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении организаций Почты России правом проводить упрощенную идентификацию граждан при отправлении и получении ими почтовых переводов в пределах 15 тыс. рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон, проект которого был внесен группой депутатов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, направлен на упрощение доступа граждан к услугам почтовой связи при осуществлении почтовых переводов денежных средств.

Упрощенная идентификация может происходить как при личном посещении клиентом почтового отделения, так и удаленно, причем при ее прохождении достаточно указать сведения о фамилии, имени и отчестве гражданина, серии и номере его паспорта.

Обычная идентификация, которую сейчас осуществляют работающие с деньгами и иным имуществом организации, требует предоставления наравне с этой информацией и сведений о гражданстве, дате рождения, месте жительства или пребывания, идентификационном номере налогоплательщика (при его наличии), данных миграционной карты и документов, подтверждающих право иностранцев или лиц без гражданства пребывать в РФ.

При осуществлении же почтового перевода по действующему законодательству требуется предоставление в отношении человека сведений о его фамилии, имени и отчестве, уникальном присваиваемом номере операции (при его наличии), ИНН (при его наличии) либо месте жительства или пребывания.