Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи по итогам торгов подрос на 0,32% и составил 3 006,16 пункта. Индекс РТС вырос на 1,05% до отметки 1 517,16.

Бумаги Московской биржи подорожали на 0,33%, Сбербанка — на 0,3%, «Газпрома» — на 0,66%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,44%. Акции «АЛРОСы» подешевели на 0,04%.

Российский фондовый рынок начал неделю с продолжения восходящей динамики, чему способствовали внешние факторы, отмечает аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«На широкий спектр активов позитивное влияние оказывает улучшение ситуации в торговых отношениях между США и Китаем, что способствует росту спроса на риск. В результате в рамках сегодняшней сессии ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог подняться выше 65,5 доллара за баррель. Также хорошую динамику демонстрируют и западные фондовые площадки», — комментирует эксперт.

Он замечает, что в рамках сегодняшней сессии индексу Мосбиржи удалось обновить исторический максимум, в моменте поднявшись чуть выше 3 012 пунктов, при предыдущем максимуме в районе 3 009 пунктов, установленном в начале ноября.

«Закрепление индекса выше этого значения будет говорить в пользу возможного продолжения восходящей динамики. В этом случае в среднесрочной перспективе целью движения индекса Мосбиржи вверх может стать район 3 180 пунктов», — считает аналитик.