Ставки по ипотеке продолжат снижение в 2020 году. Такое мнение высказал в понедельник вице-премьер Виталий Мутко на заседании рабочей группы Госсовета по строительству, ЖКХ и городской среде.

«В целом ставка у нас 9,55%, ставку нам удалось выровнять. Правительство и Центральный банк будут предпринимать все усилия, чтобы и дальше снижать ставку ипотечного кредитования», — сказал Мутко.

Вице-премьер напомнил, что в этом году Банк России несколько раз понижал ключевую ставку, что создало благоприятные условия для уменьшения ставок по ипотеке. В частности, в октябре — сразу на 50 базисных пунктов, что произошло впервые с декабря 2017 года. На последнем в этом году заседании совета директоров 13 декабря ЦБ понизил ключевую ставку на 25 б. п. — до 6,25% годовых.