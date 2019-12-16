Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Синко-Банка на уровне «ruВ-». Прогноз по рейтингу изменен с «негативного» на «позитивный».



«Рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, консервативной оценкой уровня корпоративного управления, невысоким качеством активов, приемлемой ликвидной позицией, а также адекватным буфером абсорбции убытков», — поясняет агентство.

«Позитивный» прогноз по рейтингу связан с ожидаемым ростом показателей эффективности деятельности кредитной организации в связи с наращиванием кредитного портфеля при отсутствии ухудшения его качества.

«Позитивный» прогноз предполагает высокую вероятность повышения рейтинга в среднесрочной перспективе, указывает агентство.

Пересмотр рейтинга ожидается в I квартале 2020 года.

Синко-Банк специализируется на кредитовании предприятий малого и среднего бизнеса, а также расчетно-кассовом и гарантийном обслуживании некредитных организаций. Единственный офис банка расположен в Москве.

В настоящий момент кредитная организация находится в процессе пересмотра действующей стратегии развития на 2018—2022 годы, отмечают аналитики. «Согласно обновленным KPI, банком закладываются более консервативные темпы роста бизнеса с ориентиром на обслуживание субъектов МСП, что является в большей степени следствием стратегии удержания текущих позиций банка, а не их усиления на горизонте планирования. При этом итоговая оценка качества корпоративного управления и стратегического планирования в целом соответствует оценкам банков сопоставимого размера и профиля бизнеса», — говорится в сообщении «Эксперт РА».