ВТБ применил новую технологию автоматического распознавания и ввода паспортных данных при обслуживании физических лиц, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Технология позволяет совместить процесс сканирования документа, его автоматического распознавания и заполнения клиентских данных в учетных системах банка. Таким образом, время обслуживания клиента удалось сократить в среднем на полторы минуты. Инициатива была разработана в рамках проведения цифровой трансформации банка и соответствует главной стратегической задаче — клиентоориентированности», — говорится в релизе.

Проект по автоматическому распознаванию паспортов реализован на базе платформы ABBYY FlexiCapture и охватывает всю сеть банка, которая превышает 1,5 тыс. офисов.

«ВТБ стратегически сфокусирован на расширении своей банковской аудитории: в течение трех лет мы намерены перевести 100% сервисов для физических лиц в онлайн-каналы», — прокомментировал член правления ВТБ Валерий Чулков.

Автоматизированный процесс распознавания паспортных данных позволит избежать ошибок при вводе данных вручную, повысить лояльность клиентов за счет улучшения качества и скорости обслуживания и оптимизировать банковские процессы.