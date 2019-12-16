Российские компании и банки в декабре и январе планируют выплатить на 16% больше дивидендов, чем за аналогичный период год назад, свидетельствуют данные опубликованного Центробанком выпуска обзора «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» за ноябрь.

«В декабре начнется очередной период дивидендных выплат. По данным на конец ноября, российские компании и банки в декабре — январе планируют выплатить 418 млрд рублей, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отмечается в материале.



Относительно рынка акций Центробанк в числе прочего напоминает, что индекс Мосбиржи в ноябре впервые преодолел отметку в 3 тыс. пунктов. По итогам месяца этот индикатор вырос на 1,4%, а индекс РТС, обновивший максимум с конца 2013 года, — на 1,1%.