Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Дойче Банка на уровне «ААА(RU)» со «стабильным» прогнозом.

Кредитный рейтинг Дойче Банка отражает высокую вероятность получения им поддержки со стороны единственного участника — Deutsche Bank AG, который характеризуется сильным финансовым профилем, поясняют аналитики. Оценка собственной кредитоспособности банка на уровне «а+» отражает адекватную достаточность его капитала, а также сильный риск-профиль и адекватные показатели фондирования и ликвидности.

Дойче Банк специализируется на комплексном обслуживании и кредитовании крупных международных корпораций, работающих в России, а также крупнейших российских предприятий.

Бизнес-профиль банка отражает его средние позиции в банковской системе России. Банк характеризуется сильным брендом: статус дочерней компании Deutsche Bank AG дает ему возможность привлекать качественных российских и международных клиентов, часть которых работает одновременно как с дочерней, так и с материнской структурой.



В числе прочего в релизе говорится о высокой концентрации ссудного портфеля банка: на 1 июля на долю десяти крупнейших групп связанных заемщиков приходится более 91% кредитного портфеля. Потенциальное влияние рисков, связанных с концентрацией, на капитал Дойче Банка в значительной степени нивелируется за счет низкой доли кредитного портфеля в активах.