Сеть отделений российских банков в текущем году сократилась на 636 единиц, или 2,1%, пишут «Известия» . Это следует из данных ЦБ на 1 декабря. Если до конца года процесс резко не ускорится, то кредитные организации понесут наименьшие потери за последние пять лет. В пресс-службе регулятора отметили, что в 2015—2017 годах сокращение количества подразделений происходило из года в год все меньшими темпами, только 2018 год стал исключением. Так, в 2015 году банки закрыли 11,9% офисов, в 2016-м — 8,7%, в 2017-м — 3,4%, а в 2018-м — 10,5%.

По мнению аналитиков, в 2015 году прибыль сектора была втрое меньше, чем в 2014-м, поскольку пришлось ликвидировать последствия кризиса и все избавлялись от нерентабельных офисов. В 2018 году причина была другая — с проблемами столкнулись некоторые крупные банки, попавшие под санацию ЦБ.

Возможность сохранять сеть на нынешнем уровне есть только у госбанков, показал опрос «Известий». У Сбербанка примерно 14 тыс. отделений, сообщил его представитель, и с начала года это количество практически не изменилось. ВТБ с начала года открыл 27 новых офисов, и сейчас их число составляет 1,5 тыс., рассказал его представитель. Газпромбанк планирует в 2020 году добавить к своим 400 отделениям еще 100. У Промсвязьбанка с января 2019-го число точек продаж не изменилось, но с 2015 года оно выросло на 20%.

Газпромбанк планирует существенно увеличить сеть отделений в 2020 году Возможность живого общения с клиентами остается одним из важнейших условий для успешного развития крупной банковской розницы даже при повсеместной цифровизации, уверены в ГПБ.

Как считают эксперты, сокращение сетей — во многом вынужденная мера. Сейчас финансовый сектор вынужден резать расходы, а развитие цифровых сервисов дает возможность не уменьшать предложение продуктов. На государственном уровне было бы правильно продолжать стимулировать процесс перехода на удаленное обслуживание, отмечают эксперты.

По данным ЦБ, доля граждан, пользующихся дистанционными услугами, растет. В 2017 году их было 45,1%, в 2018-м — 55,2%. За последние пять лет ЦБ сократил число расчетно-кассовых центров (РКЦ) почти в 6,5 раза, рассказал его представитель. В сельской местности, на отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территориях с недостаточно развитой информационно-коммуникационной инфраструктурой уровень доступности финансовых услуг недостаточен, признает ЦБ.