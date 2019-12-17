Общее число сделок с обновленными облигациями федерального займа для населения (ОФЗ-н) по состоянию на 16 декабря 2019 года превысило 10 тыс. штук. Об этом пишет «Коммерсант» , ссылаясь на данные Московской биржи. Суммарный объем сделок с этими бумагами составил почти 7,2 млрд рублей.

Новый выпуск ОФЗ-н был предложен инвесторам 2 сентября. Объем выпуска составляет 15 млрд рублей, на размещение отводится полгода. Основными отличиями от прежних выпусков стали отсутствие комиссии, взимаемой банками-агентами, снижение минимальной суммы покупки (до 10 тыс. рублей). Помимо Сбербанка и ВТБ ОФЗ-н стали доступны для покупки в Промсвязьбанке и Почта Банке.

Как отметили представители банков, облигации пользуются популярностью у клиентов — покупают в том числе и на небольшие суммы. Самая часто встречающаяся заявка по ОФЗ-н — 10 тыс. рублей, на заявки до 15 тыс. рублей приходится около 20% от общего количества. Также продукт предлагается в премиальных каналах продаж.

Для того чтобы широкая розница начала оказывать существенное влияние на рынок ОФЗ-н, она должна исчисляться не тысячами, а сотнями тысяч человек, отмечают аналитики. Однако ситуация на долговом рынке не в пользу госбумаг — простая доходность ОФЗ-н до погашения составляет порядка 5,98%, а медианная ставка по годовым депозитам крупнейших банков — 5,9%, по двухлетним — 5,94% годовых и по трехлетним — 6,63% годовых. Сейчас инвесторам проще открыть классический депозит на два-три года, который может дать сопоставимую доходность, отмечают аналитики.

Минфин намерен в следующем году увеличить размещение ОФЗ-н до 100 млрд рублей. Предполагается размещать последовательно каждый новый выпуск. Вместе с тем не предполагается вводить вторичные торги, чтобы не повышать рыночный риск инструмента.