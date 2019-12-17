Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,26% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 3 013,98 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,22% — до 1 520,5.

«Российский фондовый рынок в понедельник показал сильную динамику и обновил максимумы с начала года. На сегодня ожидаем по индексу РТС 1 510—1 530 пунктов, а по индексу Мосбиржи — 2 990—3 020 пунктов», — прокомментировала заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.