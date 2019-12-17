Рубль слабеет к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар повышался на 18 копеек, а евро — на 13 копеек по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 62,52 рубля (плюс 7 копеек), курс евро — 69,68 рубля (плюс почти 7 копеек).

Как комментировала перед открытием торгов заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова, рубль утром во вторник может продолжить укрепление. Прогноз по курсу доллара снижается до 62—63,2 рубля, а по курсу евро — до 69—70 рублей.

«По-прежнему не рекомендуем пока покупать рубль против доллара. Сегодня с утра на малоликвидном пока рынке Forex рубль сдает позиции, теряя к доллару около 20 копеек по сравнению со вчерашним закрытием глобальных рынков. Если эта тенденция сохранится, то рынок акций получит еще один драйвер роста в виде снижающегося рубля. Первым сопротивлением росту пары доллар/рубль выступает район 63,7», — пояснял аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.