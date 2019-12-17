Почта Банк понизил ставки по депозитам. По вкладам «Новогодний», «Капитальный», «Накопительный» и «Доходный» процентные ставки понижены на 0,2 процентного пункта, а по «Почтовому» — на 0,7 п. п.

Депозит «Новогодний» (от 100 тыс. рублей на 275 дней) оформляется под 6%, «Капитальный» (от 50 тыс. рублей на 181, 367 и 546 дней) — под 4,6—4,9%, а «Почтовый» (от 50 тыс. рублей на 367 дней) — под 4,9% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Накопительный» (от 5 тыс. рублей на 367 дней) открывается под 4,5% годовых. Проценты ежеквартально капитализируются. «Доходный» (от 100 тыс. рублей на 367 дней) привлекается под 4,4—4,6% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Дополнительные взносы для вклада «Накопительный» принимаются в течение всего срока действия депозита, по всем остальным вкладам — в течение первых десяти дней с даты оформления договора.