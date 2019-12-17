В Алеф-Банке завершился проект внедрения модуля F.Balance — сервисов Faktura.ru для физлиц. Таким образом, для частных клиентов Алеф-Банка стал доступен онлайн-банкинг на платформе Faktura.ru, сообщили в группе компаний «Центр финансовых технологий», в которую входит Faktura.ru.

Модуль F.Balance на платформе Faktura.ru обладает обширным функционалом, подчеркивается в релизе. Пользователям доступны платежи и переводы, в том числе переводы с карты на карту, анализ расходов с настройкой категорий, оплата услуг, включая платежи в бюджет, операции по картам, открытие вкладов, просмотр реквизитов счета или карты с возможностью отправки по электронной почте, поиск банкоматов и офисов банка и многое другое. Кроме того, клиенты банка могут пройти процедуру саморегистрации и получить доступ к его онлайн-сервисам без посещения офиса.



Визуальное решение интернет-банка и мобильного приложения выполнено в соответствии с фирменным стилем банка.