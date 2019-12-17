Банк «Возрождение» запустил сервис бесконтактной оплаты с помощью смартфона Mir Pay, разработанный платежной системой «Мир». Воспользоваться сервисом смогут держатели карт «Мир» — обладатели любых смартфонов на базе Android (начиная с версии 6.0) с поддержкой технологии NFC, уточняется в релизе банка.

Mir Pay позволяет зарегистрировать для оплаты со смартфона любую карту «Мир» — как контактную, так и бесконтактную, предварительно скачав приложение Mir Pay в магазинах приложений.

Расплачиваться с помощью Mir Pay можно в любой точке продаж, где принимаются бесконтактные карты «Мир».

В «Возрождении» подчеркивают, что «защита платежных операций в Mir Pay обеспечивается в соответствии со всеми международными стандартами безопасности. Реквизиты карты «Мир» не хранятся в смартфоне и никогда не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется сформированный особым образом цифровой код — токен».



По словам заместителя председателя правления банка «Возрождение» Натальи Шабуниной, на сегодняшний день банком выпущено более 350 тыс. карт «Мир».