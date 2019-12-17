Банк «Россия» снизил ставки по ипотечным программам.

Теперь получить в банке кредит на покупку строящегося жилья стало доступно под 8,3—8,5% годовых (ранее — под 9,4—9,8% годовых) в зависимости от первоначального взноса заемщика, а также площади приобретаемой недвижимости. Под аналогичный процент выдаются денежные средства на покупку готового жилья.

Военная ипотека (в том числе займы на рефинансирование) теперь предоставляется под 8,5% годовых вместо 9,9% годовых, установленных ранее.

Рефинансировать действующий ипотечный кредит, оформленный в стороннем банке, стало доступно под 8,3—8,5% годовых (ранее — под 9,6—9,8% годовых).

Остальные условия кредитования остались прежними: денежные средства предоставляются на сумму до 30 млн рублей на срок до 25 лет.

Минимальный первоначальный взнос заемщика составляет 10% собственных средств по военной ипотеке, 15% — при покупке строящейся квартиры и 20% — в иных случаях.

«При отказе клиента от личного страхования (за исключением военной ипотеки) взимается надбавка к ставке в размере 0,5 процентного пункта», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.