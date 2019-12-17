• Банк России рассматривает возможность введения с 1 июля 2020 года дифференцированных надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН) и отношения величины основного долга по ипотечному кредиту (займу) к справедливой стоимости предмета залога (показатель кредит — залог). В ЦБ при этом отмечают, что в России сохраняется существенный потенциал для роста ипотечного кредитования, качество этих кредитов остается на высоком уровне.



• Национальная система платежных карт (НСПК) обсуждает с банками внедрение в Систему быстрых платежей (СБП) ЦБ технологии бесконтактной оплаты NFC, пишут СМИ. Такая технология используется для оплаты со смартфонов в приложениях Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay и для бесконтактной оплаты банковскими картами. Возможность ее внедрения банки сейчас прорабатывают, но сроки реализации пока назвать трудно. НСПК показала несколько вариантов проведения NFC-платежей в СБП на своей конференции в начале декабря.

• В русскоязычном сегменте DarkNet работают 73 сервиса по вербовке инсайдеров в банках, которые ежедневно сливают конфиденциальную информацию о счетах клиентов, пишут СМИ со ссылкой на независимого исследователя Антона Ставера. Работающие в этих сервисах вербовщики могут одновременно заниматься поиском сотрудников в сотовых компаниях и других учреждениях, которые имеют доступ к персональной информации. Если заказов на получение конфиденциальной информации мало, то наем инсайдера в банке происходит лично «пробивщиком».

• Московское отделение «Опоры России» обратилось в столичное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в связи с жалобами малого бизнеса на повышение банковских тарифов на расчетно-кассовое обслуживание. В письме высказывается предположение о возможном сговоре банков и других кредитных организаций. Если ФАС выявит неконкурентное соглашение, кредитным организациям грозят штрафы в размере до 15% выручки, полученной от расчетно-кассового обслуживания, считают юристы. Однако в письме «Опоры России» не указаны конкретные банки, отсутствуют также указания на сроки, в которые нарушения могли иметь место.

