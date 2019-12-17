Пресненский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшего президента Роспромбанка Сергея Салогубова по делу о растрате более 737 млн рублей кредитной организации, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Следствием и судом установлено, что в 2016 году ряд лиц, контролирующих работу банка, заранее объединились в организованную группу для хищения имущества, вверенного президенту банка. В ее состав вошли Салогубов и другие лица, в том числе сотрудники банка.

Экс-глава Роспромбанка отрицает вину в растрате 737 млн рублей кредитной организации Ему инкриминируется растрата имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения.

В период с августа по сентябрь 2016 года ими были заключены фиктивные договоры уступки прав требований, купли-продажи имущества и соглашения об отступном. Таким образом, было растрачено имущество банка общей стоимостью более 730 млн рублей.

Приговором суда Салогубову назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.