Госдума приняла в третьем чтении закон, вводящий новые положения о системе казначейских платежей, едином казначейском счете и казначейском обслуживании. Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

Закон предусматривает, что Федеральное казначейство управляет ликвидностью единого казначейского счета и осуществляет операции в системе казначейских платежей. В Бюджетный кодекс вводятся новые термины — казначейское обслуживание, казначейский счет, единый счет бюджета, единый казначейский счет и временно свободные средства. Определяются основы организации и функционирования системы казначейских платежей при их проведении с использованием единого казначейского счета, открытого в ЦБ.

С использованием единого казначейского счета Федеральное казначейство будет обеспечивать расчеты публично-правовых образований и юридических лиц, являющихся прямыми участниками системы казначейских платежей, с контрагентами, находящимися на обслуживании в ЦБ и кредитных организациях. Единый казначейский счет — аналог корреспондентского счета, аналитический учет по которому ведется в разрезе казначейских счетов. На едином казначейском счете будут аккумулироваться как средства федерального бюджета, так и средства иных бюджетов бюджетной системы РФ, средства бюджетных, автономных учреждений и юрлиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями.

Госдума утвердила во втором чтении систему платежей на основе единого казначейского счета Федеральному казначейству будет присвоен аналог банковского идентификационного кода.

Предусматривается создание инструментов управления остатками средств на едином казначейском счете, в том числе развитие прогнозирования движения денежных средств, а также зачисление доходов, полученных от размещения временно свободных средств на соответствующие казначейские счета.

Также в Бюджетный кодекс вводятся положения о праве ЦБ и кредитных организаций приостанавливать операции по счетам, если они были открыты с нарушением Бюджетного кодекса и других федеральных законов, устанавливающих требования к открытию счетов.