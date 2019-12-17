Вручение юбилейной премии «Финансовая элита России – 2019» пройдет 17 декабря в Культурном центре при МИД РФ в Москве.



Ведущие банки, компании и фонды страны, а также авторитетные персоны финансового рынка будут отмечены наградами за актуальные достижения в своей работе.

Вручение премии в каждой подгруппе состоится в основных номинациях: «Гран-при: компания года», «Надежность», «Динамика развития» и в номинациях по сферам деятельности. Также будут вручены специальные награды.

Ежегодно награду также получают персоны, имеющие авторитет в деловом сообществе и достижения.



Официальным партнером ежегодной премии «Финансовая элита России» стал банк «Зенит».

