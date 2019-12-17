Всероссийский союз страховщиков сделал расчет средней стоимости страховой премии, которую придется платить собственникам недвижимости, если они решат принять участие в программе добровольного страхования жилья от чрезвычайных ситуаций. Как сообщил на пресс-конференции президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс, средняя цена полиса составит 430 рублей в год, то есть менее 40 рублей в месяц.

«ВСС создал автоматизированную информационную систему «Жилье», которая была предусмотрена законом, а также провел всю методическую работу для определения страховых сумм и выплат, — сообщил Игорь Юргенс. — В случае повреждения или гибели жилого помещения в результате ЧС (без бытовых рисков) страховая сумма составит от 300 тысяч до 500 тысяч рублей в зависимости от региона. Доля ответственности страховщика по закону варьируется от 30% до 95% в зависимости от финансирования программы из федерального и регионального бюджетов. Исходя из средней стоимости недвижимости в регионах 2,05 миллиона рублей, полис в среднем по России будет стоить 430 рублей в год».

По его словам, окончательная цена страховки будет зависеть от регионов: чем выше риск ЧС, тем больше размер премии. Но и субсидии из федерального бюджета регионам, более других подверженным ЧС, будут более щедрыми.

Предполагается, что первые страховые программы будут запущены в 2020 году. По информации ВСС, наибольшую активность в подготовке региональных программ пока проявили три субъекта: Краснодарский край, в котором практически готов проект местной программы, а также Хабаровский и Приморский края, разработавшие «дорожные карты».

Напомним, закон о добровольном страховании жилья от ЧС вступил в силу 4 августа. Он наделяет региональные власти правом самостоятельно утверждать программы страхования жилья от ЧС. Плату за страховку регион сможет включать в квитанции ЖКУ. Владельцы жилья, застраховавшие свою недвижимость и лишившиеся ее в результате ЧС, смогут получить либо новое жилье, либо компенсацию деньгами.