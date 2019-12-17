Экспобанк предлагает клиентам оформить новую digital-карту с возможностью получать подписки на любимые онлайн-сервисы в подарок и с бесплатным годовым обслуживанием.

По карте предусмотрена программа лояльности «Digital card», по условиям которой будет начисление бонусных баллов за покупки по карте от 3 тыс. рублей, которые можно использовать для компенсации покупок с использованием карты у партнеров — участников программы, а также для компенсации стоимости банковских услуг и покупок определенных категорий в интернет-банке или мобильном банке (1 бонус = 1 рубль). При покупках от 3 тыс. рублей до 9 999 рублей будет начислено 200 бонусов, при покупках, равным 10 тыс. рублей, — 400 бонусов, на покупки свыше 10 тыс. рублей — 400 бонусов фиксированно + 1% от суммы свыше 10 тыс. рублей.

Максимальная сумма вознаграждения — 3 тыс. бонусов.

Снятие наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных (ПВН) банка осуществляется бесплатно, а в банкоматах и ПВН других кредитных организаций комиссия составляет 0% при снятии до 100 тыс. рублей, 1% (минимум 100 рублей) — при снятии свыше 100 тыс. рублей.

«Данная карта привлекает внимание бесплатным обслуживанием, наличием бонусной системы, позволяющей выбирать и получать бесплатно подписки на популярные онлайн-сервисы», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру Ксения Орлова.